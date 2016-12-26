Как минимум на неделю.

С 31 января 2017 года в Кургане из-за возросшей заболеваемости детей гриппом и ОРВИ введен карантин в школах. Действовать он будет до особого распоряжения штаба по предупреждению распространения вирусов. Его следующее заседание состоится 6 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 27 января по домам сидят и школьники Шадринска.

По данным санврачей, за 23-29 января в Курганской области зарегистрировано 13 878 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован 251 человек, в том числе в Кургане - 112. Эпидпорог превышен во всех возрастных группах. Наибольшие темпы прироста заболеваемости отмечены среди детей 7-14 лет, доля учащихся среди подхвативших инфекцию - 37,4%.