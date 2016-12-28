Кольцово вырубит 120 тысяч "квадратов" леса30 января в 16:13
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Ради безопасности.
Екатеринбургский аэропорт Кольцово намерен вырубить деревья и кустарники на четырех участках общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 15 миллионов рублей.
Согласно документации, до 7 марта подрядчик должен вырубить насаждения, а к 1 июля – выкорчевать пни и убрать мусор.
Участки расположены к западу от аэродрома. Площадь самого большого из них – 82 тысячи квадратных метров.
Как рассказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь Кольцово Дмитрий Тюхтин, вырубка проводится в рамках требований авиационных правил, которые устанавливают максимальную высоту построек и деревьев в районе аэропорта: "Поэтому регулярно производится геодезическая съёмка. Когда выявляется, что какие-то насаждения приближаются к максимальным значениям, то проводится вырубка". По его словам, в последний раз деревья вырубались несколько лет назад.
Фото: zakupki.gov.ru
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