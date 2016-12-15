Екатеринбуржцы останутся без трамваев и троллейбусов30 января в 16:03
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Если не решится проблема энергодолгов.
Екатеринбуржцы рискуют остаться без трамваев и троллейбусов из-за огромных долгов МУП "ТТУ" перед энергетиками.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбургской электросетевой компании", "Екатеринбургэнергосбыт" подал заявку об отключении ТТУ от электроэнергии. Долги Трамвайно-троллейбусного управления должно погасить до 6 февраля. В противном случае энергетики могут пойти на крайние меры.
Стоит добавить, что финансовые трудности сейчас испытывает не только "ТТУ", но и "МОАП". Ранее в отношении автобусников даже подавали иск о банкротстве. Единственная надежда муниципальных предприятий - на новую транспортную схему, благодаря которой доходы перевозчиков должны значительно вырасти.
Ранее по теме:
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Всё ожидаемо и предсказуемо ещё несколько лет назад, когда ТТУ взяло кредит под залог здания Управления. Кому оно теперь достанется - понятно без слов. Так же понятно, кому достанется земля в центре города, когда будут закрывать депо, чтобы расплатиться с долгами. То, что вся эта ситуация создана искусственно руками Мирошника и его преемника Нугаева - тоже понятно. И по чьей указке...ответить
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