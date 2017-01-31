Клип нашел своих фанатов.

В Интернете набирает популярность ролик с масштабного флэшмоба Rockin'1000. Более тысячи музыкантов и певцов как один исполнили Smells Like Teen Spirit - величайший хит группы Nirvana. За пять дней клип посмотрели более 45 000 человек, передает "Уралинформбюро".

Необычное выступление состоялось еще в июле 2016 года в итальянкой Чезене и собрало более 15 000 зрителей.

В комментариях к клипу отмечается, что вместо ожидаемой какофонии получилась композиция с невероятно мощной энергетикой.

Стоит отметить, что проект Rockin'1000 стал известен в 2015 году после массового исполнения хита Learn to Fly группы Foo Fighters.