×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Хит Nirvana спели на 1000 голосов30 января в 17:41

  • Текст

Клип нашел своих фанатов.

В Интернете набирает популярность ролик с масштабного флэшмоба Rockin'1000. Более тысячи музыкантов и певцов как один исполнили Smells Like Teen Spirit - величайший хит группы Nirvana. За пять дней клип посмотрели более 45 000 человек, передает "Уралинформбюро".

Необычное выступление состоялось еще в июле 2016 года в итальянкой Чезене и собрало более 15 000 зрителей.

В комментариях к клипу отмечается, что вместо ожидаемой какофонии получилась композиция с невероятно мощной энергетикой.

Стоит отметить, что проект Rockin'1000 стал известен в 2015 году после массового исполнения хита Learn to Fly группы Foo Fighters.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus