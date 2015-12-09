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Мутко едет в Екатеринбург с инспекцией30 января в 17:00

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Проверять стадионы.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приедет в Екатеринбург проверять готовность объектов, строящихся к Чемпионату мира по футболу. По планам он должен прилететь 3 февраля, сообщил "Уралинформбюро" источник в аппарате правительства.

Как подчеркнул собеседник агентства, поездка вице-премьера плановая и связана с тем, что до чемпионата осталось 500 дней. Ранее В.Мутко сам говорил журналистам о значимости этой цифры: "Пятьсот дней – это вроде и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем". Главная цель ревизии - Центральный стадион, на котором будут проходить матчи мундиаля.

Проверка охватит все города, принимающие ЧМ. На прошлой неделе Мутко побывал в Нижнем Новгороде.

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