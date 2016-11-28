Январь в Екатеринбурге закончится на теплой ноте30 января в 17:02
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Под защитой циклона.
Екатеринбург ждет теплая рабочая неделя. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
"Доступ свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье европейской территории России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля ожидать не следует", - пояснила главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.
Днем 31 января 2017 года температура воздуха составит минус 5-7 градусов, ветер западный скоростью 3-8 метров в секунду. 1 февраля пройдет небольшой снег, столбик термометра задержится на минус 8-10 градусах. 2 февраля температура еще немного понизится – до 9-11 градусов. Ветер сменится на северо-западный, Екатеринбург немного припорошит снегом.
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