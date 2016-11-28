Под защитой циклона.

Екатеринбург ждет теплая рабочая неделя. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

"Доступ свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье европейской территории России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля ожидать не следует", - пояснила главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.

Днем 31 января 2017 года температура воздуха составит минус 5-7 градусов, ветер западный скоростью 3-8 метров в секунду. 1 февраля пройдет небольшой снег, столбик термометра задержится на минус 8-10 градусах. 2 февраля температура еще немного понизится – до 9-11 градусов. Ветер сменится на северо-западный, Екатеринбург немного припорошит снегом.