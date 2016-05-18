Чтобы вычислить подделки.

В России планируют ввести маркировку лекарств специальными кодами, чтобы выявлять контрафакт. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

В рамках проекта будет создана система слежения за медикаментами. Код на препарате станет подтверждением его легальности. Любой покупатель сможет убедиться в этом, просканировав товар своим смартфоном.

В тестовом режиме, который продлится год, эксперимент будет добровольным, передает "Уралинформбюро". По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, о готовности участвовать уже заявили ключевые производители лекарств.