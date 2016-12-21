Земля счастливо разминулась с астероидом30 января в 19:13
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Сверхмалым.
30 января в 8 утра по московскому времени сверхмалый астероид пролетел всего в 65 тысячах километров от поверхности Земли. Это в шесть раз короче расстояния до Луны. Небесное тело диаметром от трех до десяти метров зафиксировали в обсерватории Catalina Sky Survey, пишут федеральные СМИ.
Как отметил астроном и популяризатор космоса Фил Плейт, объект 2017 BH30 заметно меньше, чем челябинский метеорит. Скорее всего, при ударе с планетой он бы полностью сгорел в атмосфере, передает "Уралинформбюро".
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