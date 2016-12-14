Уральские врачи идут в водители30 января в 19:04
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Чтобы выбраться из нужды.
Реальная зарплата российских медиков более чем в два раза ниже фигурирующей в отчетах чиновников. К такому выводу пришли аналитики информационной службы Общественного Телевидения России по результатам опроса аудитории.
По данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года составил 49 тысяч рублей. На самом же деле, согласно ответам респондентов ОТР, такую сумму получают два опытных врача и один начинающий, то есть средний заработок у людей в белых халатах - 19 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Самая мизерная зарплата оказалась у медработников Томской области - 3 900 рублей. "Миллиардерами" на этом фоне выглядят саратовские и московские врачи, получающие на руки по 80 тысяч. Очень неплохо на фоне томичей смотрятся уральцы.
|Регион
|Мин.значение по данным ОТР
|Макс.значение по данным ОТР
|Среднее значение по данным ОТР
|Пермский край
|6295
|26000
|13754
|Свердловская область
|8000
|27000
|16000
|Тюменская область
|8500
|33500
|19600
|Челябинская область
|8000
|35000
|15550
|Ханты-Мансийский автономный округ
|25000
|40000
|32500
Большинству же медицинских сотрудников приходится все туже затягивать пояса. И это касается не только начинающих медсестер, копейки считают и узкие специалисты-стажисты.
"Врач рентгенолог отличник здравоохранения зарплата 15 тыс. Стаж 36 лет". "Приморский край ФЕЛЬДШЕР СМП начинающий- ни ставка, а полная зарплата!!!- 6 тыс". "Работаю фельдшером-лаборантом высшая категория, стаж 20 лет, в Краснодарском крае, люблю свою работу, зарплата 10т чистыми. ВЫЖИВАЕМ!" - такие сообщения приходили в рубрику "Реальные цифры" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)
Немудрено, что многие молодые врачи, а особенно семейные, мечтают сменить работу, пусть даже на нелюбимую, но денежную: "ЯРОСЛАВЛЬ. сын закончил ординатуру по специальности лучевая диагностика в 2016 г. Оклад 9.800 + 4т.как молодой специалист. Как жить? И после 8 лет обучения!!! Из группы, с кем учился - 12 чел., в медицине осталось 4".
Южноуральский уролог готов пойти хоть на автобазу: "Челябинская область уролог 1 категории 21 тысяча. Жена в декрете, двое детей. У старшего физкультура на лыжах, а я не могу ему даже лыжи купить, денег хватает только на коммуналку и еду. Если повезет, пойду водителем на автобазу, там зарплата больше".
А его экс-коллега из Пензы ушел в бармены: "После ординатуры три года жил на 12 тыс в месяц, женился и ушел из больницы, надо кормить семью. Устроился барменом – работу не люблю зато зарабатываю 30 тыс в месяц без напряга. Жена врач-терапевт тоже ушла продавцом в кондитерскую. С медицинских зарплат никакую ипотеку не выплатишь и детям образование не дашь. Это только в столице врачи живут, а в остальных городах выживают".
"Мечтаю, чтобы мои дети выросли и ни за что не стали бы врачами", - в голос твердят медработники в возрасте.
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зато губернаторы бойко рапортуют президенту о потенциале роста и пр бла-бла-бла... такого дна в стране не было более 20 лет, по крайней мере - не помню я, даже в 1998 и 1992 было лучше, кажется...ответить
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