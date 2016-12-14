Чтобы выбраться из нужды.

Реальная зарплата российских медиков более чем в два раза ниже фигурирующей в отчетах чиновников. К такому выводу пришли аналитики информационной службы Общественного Телевидения России по результатам опроса аудитории.

По данным Росстата, размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года составил 49 тысяч рублей. На самом же деле, согласно ответам респондентов ОТР, такую сумму получают два опытных врача и один начинающий, то есть средний заработок у людей в белых халатах - 19 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Самая мизерная зарплата оказалась у медработников Томской области - 3 900 рублей. "Миллиардерами" на этом фоне выглядят саратовские и московские врачи, получающие на руки по 80 тысяч. Очень неплохо на фоне томичей смотрятся уральцы.

Регион Мин.значение по данным ОТР Макс.значение по данным ОТР Среднее значение по данным ОТР Пермский край 6295 26000 13754 Свердловская область 8000 27000 16000 Тюменская область 8500 33500 19600 Челябинская область 8000 35000 15550 Ханты-Мансийский автономный округ 25000 40000 32500

Большинству же медицинских сотрудников приходится все туже затягивать пояса. И это касается не только начинающих медсестер, копейки считают и узкие специалисты-стажисты.

"Врач рентгенолог отличник здравоохранения зарплата 15 тыс. Стаж 36 лет". "Приморский край ФЕЛЬДШЕР СМП начинающий- ни ставка, а полная зарплата!!!- 6 тыс". "Работаю фельдшером-лаборантом высшая категория, стаж 20 лет, в Краснодарском крае, люблю свою работу, зарплата 10т чистыми. ВЫЖИВАЕМ!" - такие сообщения приходили в рубрику "Реальные цифры" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)

Немудрено, что многие молодые врачи, а особенно семейные, мечтают сменить работу, пусть даже на нелюбимую, но денежную: "ЯРОСЛАВЛЬ. сын закончил ординатуру по специальности лучевая диагностика в 2016 г. Оклад 9.800 + 4т.как молодой специалист. Как жить? И после 8 лет обучения!!! Из группы, с кем учился - 12 чел., в медицине осталось 4".

Южноуральский уролог готов пойти хоть на автобазу: "Челябинская область уролог 1 категории 21 тысяча. Жена в декрете, двое детей. У старшего физкультура на лыжах, а я не могу ему даже лыжи купить, денег хватает только на коммуналку и еду. Если повезет, пойду водителем на автобазу, там зарплата больше".

А его экс-коллега из Пензы ушел в бармены: "После ординатуры три года жил на 12 тыс в месяц, женился и ушел из больницы, надо кормить семью. Устроился барменом – работу не люблю зато зарабатываю 30 тыс в месяц без напряга. Жена врач-терапевт тоже ушла продавцом в кондитерскую. С медицинских зарплат никакую ипотеку не выплатишь и детям образование не дашь. Это только в столице врачи живут, а в остальных городах выживают".

"Мечтаю, чтобы мои дети выросли и ни за что не стали бы врачами", - в голос твердят медработники в возрасте.