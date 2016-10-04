Большинству так и не заплатили.

На "Сысертском АТП" начали выплачивать зарплату. Правда, деньги увидели только три водителя, которые не участвовали в забастовке. Они получили зарплату за 2 месяца - в общем 200 тысяч рублей.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель сысертского отделения КПРФ Михаил Кесельман, с теми шоферами, которые с 20 января не выходили на линию, график погашения задолженности до сих пор не составлен. При этом ранее администрация ГО обязала руководство АТП согласовать документ.

Недовольные водители намерены завтра ехать в Екатеринбург. Они будут подключать к проблеме областную прокуратуру, а также уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи также проводят проверку по факту невыплаты зарплат.

Сысертские водители не выходят на линию уже 10 дней. Им не перечисляли деньги с сентября 2016 года. Причем сумма задолженности каждый раз озвучивается новая. Так, по данным прокуроров, она составляет около 6,8 миллионов рублей, по данным СК - 6 миллионов. А на самом АТП утверждают, что речь идет всего о 3,3 миллионах рублей. Свердловчанам нечем кормить семьи и платить кредиты.

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