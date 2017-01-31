Екатеринбургский Уралмаш зачистят от "ракушек"30 января в 19:28
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К концу года.
В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш снесут "ракушки", портящие внешний вид города. Всего будет ликвидировано 257 гаражей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района, в первом квартале 2017 года владельцам объектов разошлют оповещения о необходимости расторжения договоров аренды земельных участков и добровольном демонтаже.
Если хозяева гаражей не исполнят требования, то договоры расторгнут через суд в одностороннем порядке. К концу года все строения уберут.
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