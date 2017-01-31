К концу года.

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш снесут "ракушки", портящие внешний вид города. Всего будет ликвидировано 257 гаражей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района, в первом квартале 2017 года владельцам объектов разошлют оповещения о необходимости расторжения договоров аренды земельных участков и добровольном демонтаже.

Если хозяева гаражей не исполнят требования, то договоры расторгнут через суд в одностороннем порядке. К концу года все строения уберут.