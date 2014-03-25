У машины осыпался аккумулятор.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не использует подарок Михаила Прохорова - "Ё-мобиль" - по назначению. Машина стоит без движения, так как аккумулятор осыпался, заявил депутат Госдумы РФ.

По его словам, было выпущено всего три таких автомобиля. Один стоит в гараже Прохорова, второй - у Жириновского. Кто стал счастливым обладателем третьего "Ё-мобиля", неизвестно, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что Михаил Прохоров отказался от проекта "Ё-мобиль" в 2014 году. Всю основную техническую документацию он передал на безвозмездное пользование в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) за 1 евро.