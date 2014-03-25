Жириновский лишился "Ё-мобиля"30 января в 19:50
- Текст
У машины осыпался аккумулятор.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не использует подарок Михаила Прохорова - "Ё-мобиль" - по назначению. Машина стоит без движения, так как аккумулятор осыпался, заявил депутат Госдумы РФ.
По его словам, было выпущено всего три таких автомобиля. Один стоит в гараже Прохорова, второй - у Жириновского. Кто стал счастливым обладателем третьего "Ё-мобиля", неизвестно, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что Михаил Прохоров отказался от проекта "Ё-мобиль" в 2014 году. Всю основную техническую документацию он передал на безвозмездное пользование в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) за 1 евро.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.Сегодня в 08:21
Египет отобьет россиян у Турции в феврале
Если удастся.
-
25 марта 2014 в 18:03
Россияне считают Шойгу перспективным политиком
И хотят "выключить" Жириновского.12 апреля 2013 в 15:48
Жириновский составил список "космонавтов"
В нем оказались одни оппозиционеры.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?