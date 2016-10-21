Многодетных россиян освободят от налога30 января в 20:21
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На имущество.
В России многодетные семьи собираются освободить от налога на имущество. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, передает "Уралинформбюро".
Инициатором налоговой льготы выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
По ее мнению, многодетные россияне требуют особой поддержки - уровень их доходов снижается с рождением каждого следующего ребенка.
По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России насчитывается свыше 1,2 миллиона домохозяйств с тремя и более детьми. По подсчетам Плетневой, реализация законопроекта потребует до 6,395 миллиарда рублей.
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