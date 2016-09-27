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Египет отобьет россиян у Турции в февралеСегодня в 08:21

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Если удастся.

Египет начнет принимать российских туристов в ближайший месяц. Вопрос окончательно решится после контрольных проверок Росавиации в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, намеченных на 8-9 февраля. Об этом "Известиям" рассказал российский дипломатический источник. Каир уже готов к приему гостей из РФ, отмечают в Минтрансе.

По предварительным данным, авиасообщение с тремя этими городами возобновится 23 февраля. Для приема россиян в аэропортах выделены отдельные терминалы.

По словам представителей туриндустрии, сейчас самое время для возобновления полетов в Египет - направление будет очень востребовано, передает "Уралинформбюро".

Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа". В самолете, следовавшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

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