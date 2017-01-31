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Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"Сегодня в 09:10

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Загробная жизнь здесь ни при чем.

Картинки из жизни, проносящиеся перед глазами умирающего, - нормальное явление: такое "кино" можно увидеть не только перед кончиной. Феномен, свойственный человеческому сознанию, изучили ученые из Медицинской школы "Хадасса" Еврейского университета в Иерусалиме.

Как сообщает издание Consciousness and Cognition, в первом этапе исследования приняли участие семь человек, побывавшие между жизнью и смертью. После изучения их опыта была разработана анкета. На эти вопросы ответили 264 респондента разных возрастов и профессий, которые не были "одной ногой в могиле".

Однако им оказались знакомы описываемые переживания. Согласно выводам ученых, ускоренное воспроизведение прошлой жизни изначально входит в человеческую систему познания, передает "Уралинформбюро". Активнее эта особенность проявляется в экстремальных условиях.

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