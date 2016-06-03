"Трешку" забрали у помощника Кинева.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил передать квартиру убитой пенсионерки Ольги Ледовской в собственность мэрии. Жилплощадь числилась на Сергее Чувакове, бывшем помощнике экс-депутата гордумы Олега Кинева (оба сейчас отбывают срок - прим.ред.), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Ледовскую убили в 2014 году. Женщина пришла на прием к главе уральской столицы Евгению Ройзману и попросила пристроить ее в доме пенсионеров. Градоначальник поручил заняться делом руководителю комиссии гордумы по соцполитике Олегу Киневу. Тот вынудил пожилую женщину переписать ее трехкомнатную квартиру на Ботанике на Чувакова. Пенсионерка, распознав обман, заявила в полицию. Кинев, чтобы скрыть преступление, нанял Андрея Гусева и Алексея Худоногова для убийства Ледовской.

В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Худоногов получил 15 лет, Гусев - 10. Чувакову дали 4 года 10 месяцев лишения свободы.