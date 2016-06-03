×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии ЕкатеринбургаСегодня в 08:57

  • Текст

"Трешку" забрали у помощника Кинева.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил передать квартиру убитой пенсионерки Ольги Ледовской в собственность мэрии. Жилплощадь числилась на Сергее Чувакове, бывшем помощнике экс-депутата гордумы Олега Кинева (оба сейчас отбывают срок - прим.ред.), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Ледовскую убили в 2014 году. Женщина пришла на прием к главе уральской столицы Евгению Ройзману и попросила пристроить ее в доме пенсионеров. Градоначальник поручил заняться делом руководителю комиссии гордумы по соцполитике Олегу Киневу. Тот вынудил пожилую женщину переписать ее трехкомнатную квартиру на Ботанике на Чувакова. Пенсионерка, распознав обман, заявила в полицию. Кинев, чтобы скрыть преступление, нанял Андрея Гусева и Алексея Худоногова для убийства Ледовской.

В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Худоногов получил 15 лет, Гусев - 10. Чувакову дали 4 года 10 месяцев лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus