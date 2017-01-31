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Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во ВьетнамеСегодня в 09:44

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В холле гостиницы.

Во вьетнамском городе Нячанг застряли 36 туристов из Перми. Путешественники с маленькими детьми со вчерашнего дня сидят в холле гостиницы без еды и питья. Они выложили в Интернет видеозапись происходящего, передает "Уралинформбюро".

На кадрах с туристами ведет диалог представитель туроператора Pegas Touristik. Он поясняет, что проблемы возникли из-за задержки чартерного рейса авиакомпании "Икар". В этом случае организацией питания и проживания должен заниматься перевозчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в авиакомпании "Икар", задержка произошла из-за технической необходимости. "Туристами уже занимаются. Все необходимое - питание и кров - им будет предоставлено", - пояснили там.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Большом Савино в 1.20 31 января 2017 года. По данным онлайн-табло, его прилет ожидается только в 12.17. Обратный рейс в Нячанг также перенесен - на 14.30 вместо 3.30.

(Видео: Ирина Балуева, YouTube)

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