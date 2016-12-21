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Солнечный ветер "надул" на Луну кислород 31 января в 10:55

  • Текст

С Земли.

На поверхности Луны несколько миллионов лет скапливается земной кислород, заявили японские ученые. Его занес на спутник солнечный ветер, пишет журнал Nature Astronomy.

Сделать открытие помог космический зонд "Кагуя". Он запечатлел, как частицы солнечного ветра "вырывают" из атмосферы Земли молекулы кислорода, которые и оседают на спутнике. В космический полет отправляется кислород, выработанный растениями и микробами. В прошлом на Луну попадало гораздо больше земного газа, поскольку небесные тела находились ближе друг к другу. По самым скромным оценкам, земные растения "надышали" 106 тонн кислорода для Луны, передает "Уралинформбюро".

Дальнейшие исследования позволят узнать больше об истории развития растительной жизни на Земле.

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