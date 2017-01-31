Екатеринбургские пенсионеры вышли протестоватьСегодня в 10:32
- Текст
Против новых тарифов.
Накануне в центре Екатеринбурга прошла акция протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно новым тарифам, с 1 февраля пенсионеры фактически лишаются права на безлимитный бесплатный проезд. Они получают компенсацию в 400 рублей - если раньше на нее можно было купить месячный безлимитный проездной, то теперь он будет стоить 1000 рублей, тогда как размер компенсации останется прежним.
30 января около 100 участников акции протеста, организованной "Партией пенсионеров за справедливость", совершили "прощальный рейс", проехав мимо мэрии на трамвае, а затем пошли митинговать на площадь Труда, сообщает "Уралинформбюро".
"Администрация оправдывается, что такое повышение снизит убыточность перевозчиков и позволит им обновить транспортный парк. Вот они и нашли, за счет кого это сделать. Тем же инвалидам и престарелым людям мало того, что передвигаться сложно, так теперь еще и намного дороже станет. Льготники и пенсионеры идут ко мне и жалуются: совсем нас хотят по домам запереть. В знак протеста такому решению властей "Российская партия пенсионеров за справедливость" провела пикет и сбор подписей в центре города", - прокомментировал суть акции депутат Заксобрания от "Партии пенсионеров" Евгений Зяблицев.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.Сегодня в 08:21
Египет отобьет россиян у Турции в феврале
Если удастся.
-
27 января в 18:01
Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митинг
Отправившись в последний льготный рейс.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?