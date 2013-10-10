Уральскую трассу заблокировал шагоход из "Звездных войн"31 января в 12:00
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Так прозвали ЭШ-10/70 в народе.
В минувшие выходные автомобилистам, ехавшим на север Свердловской области, пришлось на несколько часов прервать свое путешествие или искать пути объезда. 28 января трассу Краснотурьинск - Ивдель перекрыли на несколько часов - путь освободили для огромного шагающего экскаватора ЭШ-10/70, двигавшегося с одного месторождения на другое. Чтобы не повредить покрытие, трассу засыпали толстым слоем мелкого щебня, потом дорогу нужно было расчистить.
Кадры этого действа сразу попали на YouTube. В комментариях к роликам ЭШ-10/70 сравнили с шагоходом из "Звездных войн", передает "Уралинформбюро".
Необычная машина весом более 700 тонн принадлежит Южно-Заозерскому прииску и применяется при добыче золота. Чтобы переместить ЭШ-10/70 с одного месторождения на другое, его можно разобрать и собрать на новом месте, но это займет более года, или перегнать своим ходом - медленно, но верно. Скорость движения шагающего экскаватора - всего 180 метров в час.
Сейчас "путешественник" ЮЗП после почти месячного "забега" на 3,5 километра уже готов к работе на новом месте.
Стоит отметить, что Южно-Заозерский прииск первым в Советском Союзе ввел технологическую схему отработки месторождений с применением шагающих экскаваторов. ЭШ-10/70 был смонтирован в артели в 1981 году.
Видео: Алексей Булгаков, YouTube
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Впервые вижу как шагающий экскаватор шагает. Раньше, конечно, слышала о них, но никогда не видела. Спасибо сайту за познавательное видео. Экскаватор вот только очень захотелось покрасить. Дали бы мне такую работёнку, я бы его всего бы раскрасила, цветочки, бантики на нём бы нарисовала, чтобы был красивый.ответить
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