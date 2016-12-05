×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С виновников пожара в "Хромой лошади" требуют еще один миллион31 января в 12:18

  • Текст

За лечение пострадавших.

Пермское отделение ФОМС через суд взыскивает 991 тысячу рублей, затраченную на лечение пострадавших при пожаре в "Хромой лошади".

"Это те деньги, которые фигурируют в счетах пермских больниц за лечение пострадавших с 2009 года. Это уже не первый иск. Так, в 2016 году с виновников пожара были взысканы расходы, которые понесли больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска – всего более 16 миллионов рублей", – рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Таким образом, территориальный фонд возмещает затраты государственных средств ОМС по оказанию медицинской помощи пострадавшим от противоправных действий.

Ответчиками выступают виновники трагедии в ночном клубе: его владельцы, исполнительный директор, арт-директор, пиротехники, сотрудники Госпожнадзора. 30 января 2017 года в Ленинском районном суде Перми прошло предварительное слушание по иску.

Стоит напомнить, трагедия в "Хромой лошади" произошла в декабре 2009 года. От искры во время пиротехнического шоу загорелся потолок. В огне погибли 156 человек. Владельца клуба приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а совладельца – к 6,5 годам. Также были осуждены арт-директор клуба, исполнительный директор, глава пиротехнической компании.

Ранее по теме:
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus