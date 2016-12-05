За лечение пострадавших.

Пермское отделение ФОМС через суд взыскивает 991 тысячу рублей, затраченную на лечение пострадавших при пожаре в "Хромой лошади".

"Это те деньги, которые фигурируют в счетах пермских больниц за лечение пострадавших с 2009 года. Это уже не первый иск. Так, в 2016 году с виновников пожара были взысканы расходы, которые понесли больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска – всего более 16 миллионов рублей", – рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Таким образом, территориальный фонд возмещает затраты государственных средств ОМС по оказанию медицинской помощи пострадавшим от противоправных действий.

Ответчиками выступают виновники трагедии в ночном клубе: его владельцы, исполнительный директор, арт-директор, пиротехники, сотрудники Госпожнадзора. 30 января 2017 года в Ленинском районном суде Перми прошло предварительное слушание по иску.

Стоит напомнить, трагедия в "Хромой лошади" произошла в декабре 2009 года. От искры во время пиротехнического шоу загорелся потолок. В огне погибли 156 человек. Владельца клуба приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а совладельца – к 6,5 годам. Также были осуждены арт-директор клуба, исполнительный директор, глава пиротехнической компании.

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