Российских школяров заново причешут под одну гребенку31 января в 11:50
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Волосок к волоску.
Российским школьникам могут вернуть единую форму. К разработке ее национального стандарта приступило Министерство промышленности и торговли РФ. Первое время он будет соблюдаться в добровольном порядке.
Об унификации одежды учеников попросили производители одежды, которым нужны четкие ориентиры. "Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта", - цитируют "Известия" пресс-службу Минпромторга.
При этом в Минобрнауки считают, что вводить обязательный стандарт не имеет смысла. Действующие законы в достаточной мере регулируют вопросы гардероба школьников: качество одежды определяют санэпиднормы, а соответствие деловому стилю проверяют в учебных заведениях, передает "Уралинформбюро".
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