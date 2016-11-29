Урал вернет Египту потерянных туристов к осени31 января в 11:19
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В полном объеме.
При возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом в феврале поток туристов в страну может вырасти до докризисного уже к осени этого года. Об этом "Уралинформбюро" сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Как стало известно, контрольные проверки Росавиации египетских аэропортов намечены на 8-9 февраля, полеты могут возобновить уже 23 февраля, пишет газета "Известия". Для приема россиян выделены отдельные авиатерминалы.
По словам Михаила Мальцева, основной поток обеспечат туристы, которые все это время воздерживались от поездок в ожидании открытия Египта. "Поэтому на других направлениях это не скажется. Будет приток новых туристов на рынок. К примеру, Таиланд и Индия так и не смогли стать заменой из-за высокой стоимости перелета", - отметил эксперт.
При этом цены на размещение в отелях Египта обещают быть привлекательными. Страна потеряла европейского туриста, поэтому ей придется бороться за россиянина всеми силами, в частности ценой, считает Мальцев.
Однако, по его мнению, все усилия в этой сфере может перечеркнуть какой-нибудь человек с автоматом в курортной зоне или некачественный алкоголь, который приведет к отравлениям. "Один такой момент, и придется начинать все по новой. Туроператорам нужно закладывать такой риск", - отметил Михаил Мальцев.
Стоит напомнить, что авиасообщение между Россией и Египтом закрыто с ноября 2015 года после крушения А321 "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 224 человека.
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