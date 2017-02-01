Пока что у мыши.

Исследователи из медицинской школы Университета Северной Каролины определили область мозга, отвечающую за формирование интереса к представителям противоположного пола. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Оказалось, что когда подопытная мышь чует запах мочи самца, в ее мозгу наблюдается значительное возбуждение нейронов медиальной преоптической области, а затем вырабатывается дофамин, ответственный за формирование зависимости, передает "Уралинформбюро".

Затем ученые вживили в мозг мышам специальные оптоканалы и с помощью света искусственно стимулировали активность указанных нейронов, что также привело к выделению дофамина. После этого и самцы, и самки проявляли больший интерес к противоположному полу, чем грызуны без стимуляции.