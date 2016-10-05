Капремонтом на Среднем Урале готовы заведовать 9 человек31 января в 12:31
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Прием заявок на конкурс завершен.
На Среднем Урале к концу февраля 2017 года выберут нового директора Регионального фонда капремонта МКД, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
30 января завершился прием заявок на участие в конкурсе. Документы подали 9 человек. 2 февраля комиссия проверит кандидатов на соответствие требованиям. После оглушительного фиаско Александра Караваева на посту главы фонда требования к кандидатом на должность заметно ужесточились. В частности, будущий директор должен иметь высшее образование в сфере строительства, экономики или юриспруденции, а также опыт работы в области строительства и ЖКХ от 5 лет (не менее 3 – на руководящей должности). Кроме того, соискатель обязан разбираться в нормативных актах, регулирующих проведение капремонта.
Оскандалившийся Караваев ушел в отставку в январе 2016 года. Статистика удручала: из тысячи подлежащих ремонту домов на Среднем Урале за 2015 год удалось обновить только 134. С 1 февраля фондом на правах и.о. руководит Андрей Андриянов. По неофициальным данным, его в списке претендентов на должность директора нет. "Он не подходит по каким-то критериям", - сообщил источник "Уралинформбюро".
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