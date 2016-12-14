Трассы Южного Урала и Прикамья приравняли к "дорогам смерти"31 января в 14:11
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Хуже некуда.
Челябинская область стала антилидером рейтинга безопасности российских дорог за 2016 год. Исследование, охватившее 52 региона-миллионника, провел МОЦ "За безопасность российских дорог".
В расчетной формуле учитывались: население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях по неудовлетворительным дорожным условиям, протяженность автодорог региона (свыше 5000 километров) и размер автопарка, передает "Уралинформбюро".
Самыми безопасными эксперты назвали трассы Томской, Новосибирской, Ивановской областей, Удмуртии и Чечни.
В группу с недостаточной безопасностью из "отстающих" переместилась Свердловская область, благодаря 17 миллиардам, направленным на ремонт ключевых дорог. В этой же группе, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, разместились Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.
Высокая дорожная опасность отмечена в девяти субъектах РФ. Хуже всего дела обстоят в Челябинской области, где, по данным аналитиков, количество погибших и раненых в ДТП в сравнении с 2014 годом увеличилось более, чем в 1,5 раза. На предпоследней строчке рейтинга разместилась Московская область. Чуть лучше обстоят дела в Пермском крае.
По словам эксперта МОЦ "За безопасность российских дорог" Михаила Соколовского, Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог (123 из 138). Однако власти наконец-то обратили внимание на эту проблему: в 2016 году из госказны было выделено 97 миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017 год - 52,5 миллиарда). Также продолжается федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", в рамках которой выделяются дополнительные деньги на ремонт аварийно-опасных участков федеральных дорог.
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