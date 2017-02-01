У Драмтеатра.

Грядущий приезд в Екатеринбург Наины Ельциной, вдовы первого президента России, погнал дворников на улицу. С раннего утра они суетились в парке вблизи Театра драмы и Ельцин-Центра.

На борьбу с наледью вышли более 20 дворников и сразу 3 трактора - раньше такого не наблюдалось, передает корреспондент "Уралинформбюро". Обычно каток в пешеходной зоне никого, кроме скользящих по нему горожан, не волнует. Кроме уголка набережной, коммунальщики рьяно взялись за тротуар и пешеходные переходы по улице Бориса Ельцина.

Вдова первого президента России приедет в уральскую столицу 1 февраля на мероприятия, связанные с 86-летием со дня рождения ее супруга. Она, в частности, примет участие в возложении цветов к памятнику и открытии ресторана "БарБорис" в Ельцин-Центре.



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