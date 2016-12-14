Врачи ждут вторую волну.

От гриппа на Ямале скончались семь человек, сообщила журналистам глава управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко. Все они не были привиты.

Санврачи опасаются новой волны гриппа во второй половине февраля. Сейчас эпидпорог на Ямале превышен на 17%, но уровень заболеваемости ниже показателей конца 2016 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что по ЯНАО гуляет вирус группы В, тогда как в прошлом году на Урале бушевал свиной грипп. На Ямале от него скончались как минимум три человека. Еще один - в Югре, пять - в Свердловской области, четыре - на Южном Урале.