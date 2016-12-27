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Транспортную реформу екатеринбуржцам "разжуют" 250 специалистов31 января в 13:15

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На улицах города.

За месяц до внедрения новой транспортной схемы на улицы Екатеринбурга выйдут 250 специалистов, которые попытаются "разжевать" горожанам ее основные принципы.

Как сообщил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин, единый информационный центр разместится на 8 Марта, 21. Также задать свои вопросы можно будет специалистам колл-центра.

Тем самым чиновники пытаются потушить народное недовольство реформой, которая будет запущена 1 июля. Администрации Екатеринбурга ставили в упрек отсутствие грамотной работы с населением. После чего в мэрии засуетились, затеяв разные совещания и опросы.

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