Транспортную реформу екатеринбуржцам "разжуют" 250 специалистов31 января в 13:15
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На улицах города.
За месяц до внедрения новой транспортной схемы на улицы Екатеринбурга выйдут 250 специалистов, которые попытаются "разжевать" горожанам ее основные принципы.
Как сообщил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин, единый информационный центр разместится на 8 Марта, 21. Также задать свои вопросы можно будет специалистам колл-центра.
Тем самым чиновники пытаются потушить народное недовольство реформой, которая будет запущена 1 июля. Администрации Екатеринбурга ставили в упрек отсутствие грамотной работы с населением. После чего в мэрии засуетились, затеяв разные совещания и опросы.
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