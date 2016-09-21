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Особняку-развалюхе в центре Екатеринбурга в третий раз ищут покупателя31 января в 14:19

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Готового заплатить 11 миллионов.

Распорядительная дирекция МУГИСО вновь выставила на торги разрушенный особняк в центре Екатеринбурга. Сохранность деревянного строения на Вайнера, 64 б составляет всего 7%, передает "Уралинформбюро".

Здание выставляли на торги дважды, однако желающих приобрести развалюху не нашлось. Вместе с тем начальную стоимость объекта МУГИСО не снижает, требуя за руины минимум 10,8 миллиона рублей.

Стоит отметить, что деревянный особняк является частью объекта культурного наследия, усадьбы Фофановых. Сносить его нельзя, можно лишь реконструировать и "приспособить под современное использование".

Площадь выставленного на продажу здания – 546 квадратных метров. Предполагается, что "помещения" выкупят под деловой центр, общепит или магазины.

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