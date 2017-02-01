За долги.

В Екатеринбурге из-за долгов осталось без электричества муниципальное автопредприятие №2, расположенное на улице Восточной. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕЭСК, энергоснабжение ограничили 30 января по заявке "Екатеринбургэнергосбыта". Руководство АП №2 было предупреждено о последствиях в случае неоплаты счетов.

Представители автопредприятия отказались давать комментарий "Уралинформбюро", посоветовав обратиться в управление "Муниципального объединения автобусных предприятий". В МОАП прояснить ситуацию также не смогли, поскольку руководителей на месте не оказалось.

Всего в Екатеринбурге функционирует 6 автопредприятий под управлением МОАП. В каждом из них порядка 150-200 автобусов.

Стоит напомнить, что накануне ЕЭСК заявила о намерении отключения от электричества "Трамвайно-троллейбусное управление". Погасить долг ТТУ должно до 6 февраля.