Канадцы подсчитали идеальное количество секса в неделю31 января в 17:16
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Хватит и раза.
В Университете Торонто выяснили идеальное количество секса в неделю - одного раза достаточно. Исследование основано на результатах двух опросов, передает "Уралинформбюро".
Участниками первого стали 25 000 человек старше 23 лет. Большинство из них отметили, чем чаще пара занимается любовью, тем она счастливее. Но для хороших взаимоотношений достаточно и одного раза в неделю.
Респонденты второго онлайн-исследования (355 человек и 2 400 пар, находившиеся в браке более 14 лет) считают, что большинству семей необходим хотя бы один половой акт в неделю.
При этом ученые предостерегают, что ежедневный секс может спровоцировать излишнее напряжение в отношениях.
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