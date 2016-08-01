В екатеринбургский "Водоканал" нагрянули прокуроры31 января в 17:07
- Текст
По жалобе застройщика.
Прокуратура Свердловской области проверяет екатеринбургский "Водоканал" по жалобе одного из жилищно-строительных кооперативов. В ЖСК заявили, что предприятие с большим опозданием выставило счета за подключение возводимой ими новостройки к системам водоснабжения и водоотведения.
В ходе проверки выяснилось, что "Водоканал" действительно затянул с подачей документов по дому в Региональную энергетическую комиссию. Полный пакет бумаг был подан лишь после шести дополнительных запросов РЭК. Из-за этого сроки сдачи жилого дома были сорваны.
Прокуратура области внесла представление сити-менеджеру Екатеринбурга. Кроме того, административное дело грозит председателю РЭК за игнорирование обращения застройщика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:47
В Тюмени грузовик снес легковушку - погибла автоледи
Виновника аварии ослепило солнце.Сегодня в 13:44
Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла
В зоне отключения 200 домов.Сегодня в 13:42
В Челябинске иномарка протаранила скорую
Неотложка отлетела на внедорожник.Сегодня в 13:39
После Ельцин-Центра "зазвездится" СК "Динамо"
С подачи екатеринбуржцев.Сегодня в 13:36
Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона
В среднем.Сегодня в 13:29
У челябинских семей "сгорели" путевки в детсад
Из-за накладки с электронной очередью.Сегодня в 13:11
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда
В течение нескольких лет.Сегодня в 13:05
Педагога Умникову пристроили в театр
Школы не хватило.Сегодня в 12:58
Краснотурьинск получит обновленный водовод
Через год.Сегодня в 12:54
Ямальских сотрудников ДПС "скопом" арестовали за взятки
Троих из шести.Сегодня в 12:45
Россияне смирились с долгим кризисом
Оптимистичны лишь 4%.Сегодня в 12:22
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
И почти миллиард на дороги.Сегодня в 12:13
Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
Спустя полтора месяца.Сегодня в 12:11
Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
Перевозчиков "помирили" с энергетиками.Сегодня в 12:08
В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретатели
Ямала.
-
01 августа 2016 в 16:38
Двое пострадавших в Екатеринбурге строителей находятся при смерти
За дело взялась прокуратура.31 января в 11:31
За екатеринбургский ЖК "Первый Николаевский" взялась прокуратура
Возбуждено дело.27 января в 11:23
Прокуроры нашли в Новолялинском водоканале денежную "утечку"
Средства уводили с 2014 года.24 января в 10:38
Свердловский прокурор нагрянул в скандальный интернат на Ляпустина
Проблем там масса.23 января в 08:53
В Екатеринбурге с 18 этажа новостройки упал мужчина
Проводится проверка.02 ноября 2016 в 15:47
Екатеринбургский "Водоканал" расхлебывает военное наследие
Сети заблокированы гаражами.01 ноября 2016 в 11:05
Екатеринбуржцы в Пионерском поселке второй день сидят без воды
Прохудилась труба под гаражами.27 октября 2016 в 07:56
Azur Air устроила западню в Екатеринбурге
Для пассажиров до Нячанга.25 октября 2016 в 17:02
В Екатеринбурге сдана первая высотка 37-этажного "Чемпион Парка"
На Машинной.06 октября 2016 в 14:41
В Екатеринбурге детсад закрыли из-за вспышки инфекции
Прокуратура ведет проверку.
Главные новости
- Сегодня в 13:05Педагога Умникову пристроили в театр
- Сегодня в 12:13Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
- Сегодня в 12:11Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
- Сегодня в 11:42Россияне полетят в ОАЭ без визы
- Сегодня в 11:30Российские больницы покупали лекарства втридорога
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.