По жалобе застройщика.

Прокуратура Свердловской области проверяет екатеринбургский "Водоканал" по жалобе одного из жилищно-строительных кооперативов. В ЖСК заявили, что предприятие с большим опозданием выставило счета за подключение возводимой ими новостройки к системам водоснабжения и водоотведения.

В ходе проверки выяснилось, что "Водоканал" действительно затянул с подачей документов по дому в Региональную энергетическую комиссию. Полный пакет бумаг был подан лишь после шести дополнительных запросов РЭК. Из-за этого сроки сдачи жилого дома были сорваны.

Прокуратура области внесла представление сити-менеджеру Екатеринбурга. Кроме того, административное дело грозит председателю РЭК за игнорирование обращения застройщика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.