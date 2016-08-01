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В екатеринбургский "Водоканал" нагрянули прокуроры31 января в 17:07

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По жалобе застройщика.

Прокуратура Свердловской области проверяет екатеринбургский "Водоканал" по жалобе одного из жилищно-строительных кооперативов. В ЖСК заявили, что предприятие с большим опозданием выставило счета за подключение возводимой ими новостройки к системам водоснабжения и водоотведения.

В ходе проверки выяснилось, что "Водоканал" действительно затянул с подачей документов по дому в Региональную энергетическую комиссию. Полный пакет бумаг был подан лишь после шести дополнительных запросов РЭК. Из-за этого сроки сдачи жилого дома были сорваны.

Прокуратура области внесла представление сити-менеджеру Екатеринбурга. Кроме того, административное дело грозит председателю РЭК за игнорирование обращения застройщика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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