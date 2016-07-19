Денис Николаевич и Александр Сергеевич.

В Тюмени орудуют мошенники в форме сотрудников МЧС. Под видом работников учебного центра Федеральной противопожарной службы и учебного центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям они предлагают провести в организациях занятия по гражданской обороне, пожарной безопасности или оказанию первой помощи.

Они представляются Созоновым Денисом Николаевичем и Королевым Александром Сергеевичем. А куратор из Москвы Олеся Алексеевна (по телефону) называет их региональными представителями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По окончании лекции, по данным тюменских СМИ, присутствующим предлагают приобрести различные товары, например, приборы для измерения уровня загрязнения воздуха.

Жителей Тюмени просят быть бдительными и уточнять данные лекторов в МЧС.