На корпоративной спартакиаде.

В Новом Уренгое в рамках II Спартакиады АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" 29 января 2017 года состоялись соревнования по плаванию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в них приняли участие 20 работников разных подразделений.

За максимально короткое время нужно было преодолеть дистанцию в 50 и 25 метров в личном зачете, а также 4х25 в командной эстафете. И в личном, и в командном первенстве абсолютными лидерами стали сотрудники службы главного инженера. У женщин в этом году победу одержала Наталья Биймурзаева, среди мужчин лучшим оказался Артур Нурисламов.

По словам организаторов, турнир прошел в доброжелательной атмосфере, пловцы продемонстрировали хорошую подготовку и спортивный азарт. Желающие показать свое мастерство выкладывались на полную катушку, что придавало состязаниям высокий эмоциональный накал.