И супом с проволокой.

Ученики школы №7 Нижнего Тагила жалуются на антисанитарию в столовой. В соцсетях появились сообщения об испорченных продуктах, которыми кормят школьников: "Очень много случаев было, когда в еде находили волосы, когда давали хлеб с плесенью (как сегодня)" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

По словам автора поста, еду в школьной столовой готовят без перчаток, сотрудники курят на рабочем месте, на полу очень грязно и бегают тараканы: "Но самое противное: они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам!".

В комментариях автора поддерживают и приводят еще более страшные случаи: "У меня вообще провод от наушников попадался! Я тоже ученица этой школы...", "У меня один раз в супе проволока попалась. У моего друга комок волос, а ещё у одного таракан!", "Еще там в борще попался червь, а я в этой школе учился".

Комментировать ситуацию в образовательном учреждении отказались, ссылаясь на отсутствие руководства, передает "Уралинформбюро".