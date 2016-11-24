Древнейший из известных.

В Китае обнаружен древнейший предок животных и человека – морской организм возрастом 540 миллионов лет, сообщает журнал Nature.

Организм обитал на морском дне среди песчинок. Как удалось выяснить ученым, он относился к примитивным вторичноротым – группе животных, у которых в процессе эмбрионального развития сначала формируется анус, а потом рот.

В длину древнейший предок человека достигал несколько миллиметров, имел тело эллиптической формы и большой рот, передает "Уралинформбюро".