Где за год случилось 54 аварии.

На выезде из Екатеринбурга по Дублеру Сибирского тракта скорость ограничена до 50 километров в час.

Как уточнили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, речь идет об опасном участке между 8 и 13 километрами трассы. Там будет постоянно дежурить экипаж ДПС, установят камеры фиксации нарушений.

Дорожники в 2016 году так и не устранили колею на этом отрезке. Итог – 54 ДТП, одна смерть, семеро пострадавших.

Ремонт покрытия запланирован на лето, а пока водителям придется сбавлять скорость.