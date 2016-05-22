В Екатеринбурге запретили гонять по Дублеру Сибирского тракта31 января в 17:40
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Где за год случилось 54 аварии.
На выезде из Екатеринбурга по Дублеру Сибирского тракта скорость ограничена до 50 километров в час.
Как уточнили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, речь идет об опасном участке между 8 и 13 километрами трассы. Там будет постоянно дежурить экипаж ДПС, установят камеры фиксации нарушений.
Дорожники в 2016 году так и не устранили колею на этом отрезке. Итог – 54 ДТП, одна смерть, семеро пострадавших.
Ремонт покрытия запланирован на лето, а пока водителям придется сбавлять скорость.
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