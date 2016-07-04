Экс-арендатор екатеринбургского "Колизея" ополчился на приставов31 января в 18:28
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В борьбе за здание.
Экс-арендатор екатеринбургского "Колизея" не собирается просто так оставлять здание. ООО "Новое кино" подало иск к судебному приставу-исполнителю Кировского районного отдела регионального УФССП, требуя признать действия по передаче имущества незаконными. Заседание по делу назначено на 8 февраля 2017 года, говорится в материалах Арбитражного суда.
"Новое кино" арендовало помещения в "Колизее" более 17 лет. В 2013 году компания предприняла попытку выкупить здание у муниципалитета, но получила отказ. В мэрии заявили, что "Колизей" является объектом культурного наследия и может быть приватизирован только по результатам конкурса. Кроме того, "Новое кино" накопило долги по аренде. В июле 2015 года администрация Екатеринбурга расторгла договор с компанией. Позже арбитраж подтвердил законность решения чиновников, передает "Уралинформбюро".
Как стало известно в конце 2016 года, в "Колизее" продолжит функционировать кинотеатр под управлением ЕМУП "Салют".
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Салют, "Колизей"!
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