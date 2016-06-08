Изъято 2,7 тонны овощей и фруктов.

Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с таможенниками и чекистами побывали на овощебазе №4 в Екатеринбурге. В результате рейда изъято порядка 2,7 тонны санкционных овощей и фруктов.

В частности, уничтожению подлежит 1,1 тонны пекинской капусты, более 1 тонны груш, 423 килограмма цветной капусты и 180 килограммов яблок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники свердловского Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 43 тонн санкционных овощей и фруктов.