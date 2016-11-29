Его признали политзаключенным.

Движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" выделит 150 тысяч рублей семье Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Блогер попал в список 27 человек, которых в движении считают политическими заключенными, передает "Уралинформбюро".

"Можно спорить об общественной опасности совершенных деяний, но несомненно одно — семьи политзаключенных не виноваты в том, что российская власть лишила их кормильцев. И они нуждаются не только в материальной поддержке, им нужно знать, что они не одни. Ведь реальность в России такова, что вы, ваш муж, брат или сестра могут быть завтра привлечены к уголовной ответственности за репост картинки "ВКонтакте", - заявила координатор правозащитного крыла "Открытой России" Мария Баронова.

В пресс-службе движения отмечают, что перечень получателей материальной помощи определял экспертный совет из 24 человек. Они изучали дело каждого заключенного, их политическую мотивированность и выясняли, насколько семья нуждается в поддержке.

Что касается Соколовского, материальная помощь от "Открытой России" выделяется ему второй раз. В августе 2016 года ему было направлено 100 тысяч рублей, пояснила Баронова в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

Руслан Соколовский широко "прославился" после того, как опубликовал на своем канале в YouTube запись ловли покемонов в Храме-на-Крови, сопровождаемую язвительными комментариями. Сейчас 22-летний юноша проходит фигурантом по трем уголовным статьям: ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

В сентябре 2016 года покемонофила взяли под стражу, но позже перевели под домашний арест. Однако из-за нарушения условий содержания дома вскоре он вновь вернулся в СИЗО.



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