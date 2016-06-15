Кабмин решился на повышение пенсионного возрастаСегодня в 08:04
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Окончательно.
Правительство РФ приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас чиновники раздумывают, когда обнародовать свой "вердикт", и окончательно определяются с тем, когда же отпускать россиян на заслуженный отдых.
По информации источника "Известий", кабмин раскроет все карты после выборов 2018 года.
Среди обсуждаемых вариантов повышения пенсионного возраста для мужчин - с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет. Также есть предложение остановиться на 63 годах вне зависимости от пола.
Соцблок в правительстве выступает за сохранение дистанции в пять лет. Противники этой идей апеллируют к тому, что женщины сейчас живут дольше мужчин и не сидят на пенсии с внуками, как раньше, передает "Уралинформбюро".
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