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Кабмин решился на повышение пенсионного возрастаСегодня в 08:04

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Окончательно.

Правительство РФ приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас чиновники раздумывают, когда обнародовать свой "вердикт", и окончательно определяются с тем, когда же отпускать россиян на заслуженный отдых.

По информации источника "Известий", кабмин раскроет все карты после выборов 2018 года.

Среди обсуждаемых вариантов повышения пенсионного возраста для мужчин - с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет. Также есть предложение остановиться на 63 годах вне зависимости от пола.

Соцблок в правительстве выступает за сохранение дистанции в пять лет. Противники этой идей апеллируют к тому, что женщины сейчас живут дольше мужчин и не сидят на пенсии с внуками, как раньше, передает "Уралинформбюро".

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