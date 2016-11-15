Следом пойдут еще три.

Вторую часть фантастического фильма "Аватар" начнут снимать в августе 2017 года, заявил режиссер картины Джеймс Кэмерон изданию The Daily Beast.

С момента премьеры первого "Аватара", которая состоялась в декабре 2009 года, Кэмерон занимался написанием сценариев для продолжения киноистории. По его словам, готовы сюжеты для четырех новых серий.

Ранее в кинокомпании 20th Century Fox заявляли, что вторая часть фантастического хита выйдет в прокат в декабре 2018 года. Премьеры еще трех фильмов намечены на 2020, 2022 и 2023 годы. Ожидается, что в картинах будут задействованы те же актеры – Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что первый "Аватар" Кэмерон создавал почти 14 лет.