×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиянам увеличили пенсию и пособие на погребениеСегодня в 09:42

  • Текст

Живи – не хочу.

С 1 февраля 2017 года в России на 5,4% выросли пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение коснулось 31,4 миллиона неработающих граждан и обошлось бюджету в 230 миллиардов рублей.

Как поясняет пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), средний размер страховой пенсии теперь равен 13 620 рублей (+467 рублей к 2016 году), что примерно на 60% больше прожиточного минимума пенсионера.

Прибавка соответствует прошлогоднему уровню инфляции. На такой же процент, до 74,27 рубля, увеличивается индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионный балл), передает "Уралинформбюро".

Работающим пенсионерам выплаты будут поступать в прежнем объеме, а в индексированном виде – только после увольнения.

Также до 5562,25 рубля увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выдает родственникам умершего пенсионера.

Одновременно с 1 февраля на 5,4% выросла ежемесячная денежная выплата. Ее получают 15,6 миллиона человек: инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиационному воздействию, Герои Советского Союза и России и другие категории федеральных льготников.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus