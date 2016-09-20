Живи – не хочу.

С 1 февраля 2017 года в России на 5,4% выросли пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение коснулось 31,4 миллиона неработающих граждан и обошлось бюджету в 230 миллиардов рублей.

Как поясняет пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), средний размер страховой пенсии теперь равен 13 620 рублей (+467 рублей к 2016 году), что примерно на 60% больше прожиточного минимума пенсионера.

Прибавка соответствует прошлогоднему уровню инфляции. На такой же процент, до 74,27 рубля, увеличивается индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионный балл), передает "Уралинформбюро".

Работающим пенсионерам выплаты будут поступать в прежнем объеме, а в индексированном виде – только после увольнения.

Также до 5562,25 рубля увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выдает родственникам умершего пенсионера.

Одновременно с 1 февраля на 5,4% выросла ежемесячная денежная выплата. Ее получают 15,6 миллиона человек: инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиационному воздействию, Герои Советского Союза и России и другие категории федеральных льготников.