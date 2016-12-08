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Для пострадавших в ДТП в Югре собрали 5 миллионовСегодня в 10:43

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Вскоре начнут выдавать деньги.

Пострадавшие в декабрьском крупном ДТП в Югре в ближайшие дни начнут получать средства, собранные благотворительным фондом "Созидание". Всего на счету около 5 миллионов рублей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

Деньги будут выделять согласно поданным заявлениям. Каждый запрос рассматривается рабочей группой, в составе которой представители общественных организаций города, спортсмены, сотрудники МЧС, медики и депутаты.

На первом заседании 31 января принято решение о выделение средств трем пострадавшим. Одному деньги требуются на продолжение реабилитации. Еще двоим, чьи дети находятся в Москве на лечении, нужна помощь в оплате проживания и питания. Сбор средств продолжается.

ДТП под Ханты-Мансийском произошло 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший нефтеюганскую детскую сборную по гимнастике, задел встречный грузовик и попал под другой тягач. Погибли 11 юных спортсменов и тренер. Пострадали 19 человек.

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