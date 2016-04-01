×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


6 585 екатеринбургских первоклашек "сломали" сайт госуслугСегодня в 09:56

Наплыв был втрое больше, чем раньше.

В ночь на 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге во время записи детей в первый класс снова обвалился сайт госуслуг. Сбои в работе портала отмечались в течение первых 2 часов.

Снимок повисшего сайта выложил в соцсетях депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. "В Новый год так двенадцати часов не ждал, как сегодня, чтобы дочку в первый класс записать через госуслуги ? Привет всем товарищам по ожиданию", - прокомментировал он.

"Заявление приняли на 29 минуте. Несколько раз пришлось заполнять формы заново", - делятся на форумах горожане.

"Чтобы в аду горел этот "Ростелеком" вместе со всеми, кто это создал!!!"- не могут сдержать эмоций екатеринбуржцы.

Не доверяющие Интернету родители еще 31 января организовали живые очереди у школ. Особенно большой ажиотаж возле элитных гимназий. В ряде учебных заведениях родителей младшеклассников накануне попросили пораньше привести малышей на занятия, чтобы их не "затоптали" в толпе.

Между тем в "Ростелекоме" обещали, что сбоев в работе сервиса 1 февраля не будет. Оператор якобы провел тестирование с дополнительной нагрузкой и сформировал бригады, которые должны были оперативно устранять форс-мажорные ситуации.

Как прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Ростелекома", портал не справился, поскольку нагрузка по сравнению с прошлыми годами выросла более чем в 3 раза. Всего на 8.00 1 февраля в очередь встали 6 585 будущих первоклашек. При этом всего в Екатеринбурге в 2017 году в первый класс пойдут 18 600 детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
читатель Сегодня в 12:35

Вечный стресс - сначала запихнуть ребенка в детсад, потом в школу, потом в вуз... А там и жизнь прошла

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus