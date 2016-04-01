Наплыв был втрое больше, чем раньше.

В ночь на 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге во время записи детей в первый класс снова обвалился сайт госуслуг. Сбои в работе портала отмечались в течение первых 2 часов.

Снимок повисшего сайта выложил в соцсетях депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. "В Новый год так двенадцати часов не ждал, как сегодня, чтобы дочку в первый класс записать через госуслуги ? Привет всем товарищам по ожиданию", - прокомментировал он.

"Заявление приняли на 29 минуте. Несколько раз пришлось заполнять формы заново", - делятся на форумах горожане.

"Чтобы в аду горел этот "Ростелеком" вместе со всеми, кто это создал!!!"- не могут сдержать эмоций екатеринбуржцы.

Не доверяющие Интернету родители еще 31 января организовали живые очереди у школ. Особенно большой ажиотаж возле элитных гимназий. В ряде учебных заведениях родителей младшеклассников накануне попросили пораньше привести малышей на занятия, чтобы их не "затоптали" в толпе.

Между тем в "Ростелекоме" обещали, что сбоев в работе сервиса 1 февраля не будет. Оператор якобы провел тестирование с дополнительной нагрузкой и сформировал бригады, которые должны были оперативно устранять форс-мажорные ситуации.

Как прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Ростелекома", портал не справился, поскольку нагрузка по сравнению с прошлыми годами выросла более чем в 3 раза. Всего на 8.00 1 февраля в очередь встали 6 585 будущих первоклашек. При этом всего в Екатеринбурге в 2017 году в первый класс пойдут 18 600 детей.