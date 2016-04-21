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Елизавета II помиловала 49 тысяч геевСегодня в 11:12

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Посмертно.

Королева Великобритании посмертно помиловала 49 тысяч человек, осужденных за нетрадиционную сексуальную ориентацию, передает Би-Би-Си.

Уголовное наказание за гомосексуализм существовало в Англии до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982 года. Среди осужденных были, например, писатель Оскар Уальд и известный математик Алан Тьюринг. Ученый, взломавший фашистский шифр "Энигма", был обвинен в гомосексуальной связи в 1952 году. Ему грозило тюремное наказание или химическая кастрация. Тьюринг выбрал последнее, а через два года скончался - по одной из версий, покончил с собой, передает "Уралинформбюро".

Его смерть стала толчком к смягчению законодательства. В 2013 году ученый стал первым помилованным гомосексуалистом.

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