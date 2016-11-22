Из застывшей лавы.

Ученые NASA нашли на Марсе структуры высотой с 16-этажный дом, пишет The Sun. Некоторые из них напоминают форму лезвия, передает "Уралинформбюро".

Сооружения эти нерукотворные - скорее всего, они образовались несколько миллионов лет назад в результате течения лавы в трещинах на поверхности планеты.



Исследователи намерены более детально изучить рельеф Марса, чтобы больше узнать о ранней истории планеты.