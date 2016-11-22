Ученые нашли на Марсе 16-этажные "дома"Сегодня в 10:57
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Из застывшей лавы.
Ученые NASA нашли на Марсе структуры высотой с 16-этажный дом, пишет The Sun. Некоторые из них напоминают форму лезвия, передает "Уралинформбюро".
Сооружения эти нерукотворные - скорее всего, они образовались несколько миллионов лет назад в результате течения лавы в трещинах на поверхности планеты.
Исследователи намерены более детально изучить рельеф Марса, чтобы больше узнать о ранней истории планеты.
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