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Ученые нашли на Марсе 16-этажные "дома"Сегодня в 10:57

Из застывшей лавы.

Ученые NASA нашли на Марсе структуры высотой с 16-этажный дом, пишет The Sun. Некоторые из них напоминают форму лезвия, передает "Уралинформбюро".

Сооружения эти нерукотворные - скорее всего, они образовались несколько миллионов лет назад в результате течения лавы в трещинах на поверхности планеты.

Исследователи намерены более детально изучить рельеф Марса, чтобы больше узнать о ранней истории планеты.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мнение Сегодня в 12:22

Чего там только не находят.... Не надоело?

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