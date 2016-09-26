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Российские больницы покупали лекарства втридорогаСегодня в 11:30

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Из-за картельного сговора.

Московское управление ФАС раскрыло сговор двух фармакологических компаний при проведении государственных торгов. ООО "БСС" и ООО "АМТ" действовали в интересах друг друга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

На торгах по закупке лекарств фирмы не допускали существенного снижения цен, поддерживая их на одном уровне на 107 аукционах в 11 регионах страны. Стоимость медикаментов опускалась меньше чем на 1%. Только на пяти площадках они подешевели на 1,5-5,5%. Общая сумма торгов превысила 409 миллионов рублей.

Из-за отсутствия конкурентной борьбы больницы получали лекарства по завышенным ценам. В число медикаментов вошли и жизненно важные: инсулин, антибиотики, лекарства для лечения рака и диабета.

В ближайшее время будет возбуждено административное дело. Компаниям грозит штраф в размере от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов.

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