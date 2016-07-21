Саудовский принц выкупил полсамолета для соколовСегодня в 11:04
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Полетели на охоту.
Саудовский принц выкупил 80 мест в пассажирском лайнере для своих соколов. Фотографию салона с птицами выложил в Сеть пользователь с ником lensoo.
"Мой друг, работающий пилотом, прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билет для 80 соколов", - подписал он снимок. Скорее всего, саудит отправился на соколиную охоту, столь популярную на Аравийском полуострове.
Стоит отметить, что в странах Ближнего Востока авиаперелеты соколов и ястребов никого не удивляют. Чтобы взять их на борт, для пернатых нужно приобрести паспорт. Покупать для птиц билет необязательно. Конечно, если они не занимают половину салона, передает "Уралинформбюро".
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